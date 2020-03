Il Cral Inps dona mille euro all’Ospedale: «Grazie a tutto il personale sanitario»

GROSSETO – Il Cral Inps (Circolo ricreativo assistenziale dei lavoratori), i cui soci sono i dipendenti dell’Inps di Grosseto, ha donato nei giorni scorsi all’ospedale Misericordia di Grosseto la cifra di mille euro da destinare all’emergenza coronavirus.

“Ci sentiamo profondamente vicini e solidali in questo momento difficile e vogliamo dire grazie al personale sanitario per tutto quello che stanno facendo per la nostra comunità” hanno commentato dal circolo.