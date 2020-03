Giunta a lavoro in videoconferenza: «Approvato bilancio e calendario sagre e modifiche alla tassa di soggiorno»

GAVORRANO – Approvazione del bilancio di prevenzione, il calendario delle sagre e modifiche alla tassa di soggiorno sono solo alcuni dei punti deliberati dalla giunta comunale che, seppure in videoconferenza, continua a svolgere il proprio operato.

È il sindaco Andrea Biondi ad informare i cittadini punto per punto quali atti sono stati approvati negli ultimi giorni.

Ci sono novità in arrivo soprattutto in ambito di turismo, sport e cultura. La giunta ha deciso di affidare il Festival del Teatro delle Rocce a un soggetto esterno tramite un bando che verrà pubblicato sul sito istituzionale.

Approvato anche il calendario annuale delle feste e delle sagre comunali e, così la volontà dell’amministrazione, di promuoverle come veicolo di valorizzazione delle tipicità del territorio.

Modifiche anche all’imposta di soggiorno con l’applicazione della stessa tariffa fra Cav e agriturismi, che quindi passa da 3 a 2 euro per tale categoria.

Novità anche per Giuncarico, dove è stato approvato il progetto di recupero del campo da tennis mentre nel capoluogo l’ex scuola elementare avrà una nuova destinazione; sarà trasformata in un ostello sociale e centro diurno rivolto a persone con disabilità e cooperative sociali.

Altre tre delibere riguardano l’approvazione del percorso per la pubblicazione di un bando rivolto agli istituti di credito per la proposta di credito agevolato per le aziende agricole del territorio, l’approvazione fabbisogno del personale, per procedere con nuove assunzioni fondamentali per il funzionamento dell’ente comunale e il bilancio di previsione 2020 per la prossima approvazione in consiglio comunale.