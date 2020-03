Domani è il Dantedì: la Biblioteca festeggia il sommo poeta sul web

MASSA MARITTIMA – Mercoledì 25 marzo, data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, si celebra per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo.

La Biblioteca Comunale Gaetano Badìì di Massa Marittima, anche se chiusa per l’emergenza Coronavirus, celebrerà questa ricorrenza in modo virtuale proponendo una serie di contributi video dedicati al sommo poeta sulla propria pagina Facebook e realizzati grazie alla collaborazione con i volontari lettori dall’Associazione Liber Pater. Video che potranno essere condivisi e commentati.

“L’Amministrazione Comunale di Massa Marittima ha scelto di sospendere gli eventi senza però annullarli – spiega in un video l’assessore alla cultura Irene Marconi – e così possiamo ricordare Dante e la sua opera da casa. Invito anche i nostri cittadini a scrivere i propri pensieri e riflessioni proprio come avrebbe fatto il grande poeta in terzine e endecasillabi e poi inviarli successivamente alla Biblioteca via mail o social”.

Per chi vuole inviare i suoi contributi lo può fare alla e-mail: biblioteca@comune.massamarittima.gr.it o sulla pagina Facebook della Biblioteca Comunale.