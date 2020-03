Coronavirus: sull’Amiata nessun nuovo caso. Per ora i positivi sono 16

AMIATA – Oggi sull’Amiata grossetana, non si registrano nuovi casi di persone positive al coronavirus.

Per il momento quindi il dato dei pazienti positivi al covid19 resta di 16, così distribuiti: Arcidosso 7, Castel del Piano 6, Santa Fiora 2, Seggiano 1.

Il dato riferito al Comune di Santa Fiora rimane pertanto invariato. Le persone contagiate restano 2, entrambe in buone condizioni. Le persone messe in isolamento domiciliare per contatto stretto sono 3.

Lo screening di massa relativo al personale non sanitario operante nell’Ospedale di Castel del Piano è in corso. Comunicheremo i risultati non appena ci giungeranno notizie ufficiali.

La Protezione Civile dell’Unione dei Comuni amiatina ha acquistato 3500 mq di TNT – tessuto non tessuto per la realizzazione di mascherine da distribuire a tutti i cittadini dell’Amiata. Le mascherine saranno realizzate grazie all’impegno di tante famiglie e di alcuni borsettifici della zona che si adopereranno nella produzione di questi importanti dispositivi di protezione. Ringraziamo tutti per la disponibilità.

La situazione in provincia di Grosseto è di 146 persone positive, 13 in più rispetto a ieri, 37 di queste ricoverate in ospedale, le altre 110 si trovano invece presso il proprio domicilio.

Si ricorda, che sulla linea del 113, sono giunte delle segnalazioni da parte di persone che hanno riferito essere state contattate da presunti operatori sanitari, i quali proporrebbero visite a domicilio finalizzate all’accertamento di eventuale contagio da COVID-19. La Questura di Grosseto informa la cittadinanza che tali iniziative sono finalizzate alla commissione di atti illeciti. Pertanto si raccomanda, soprattutto alle persone anziane, di non aprire a persone sconosciute, e di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di situazioni sospette.

La raccomandazione generale è di mantenere la calma e continuare a rispettare le regole indicate dal Governo, segnalando eventuali comportamenti scorretti che vanno contro l’intento di contenere la diffusione del COVID-19.