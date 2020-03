Coronavirus, oggi la diretta: quattro redazioni insieme per parlare dell’emergenza

GROSSETO – Quattro redazioni di quotidiani locali uniscono le forze per dare un servizio sempre più puntuale ai propri lettori. Questo pomeriggio alle 15 andrà in onda, in diretta Facebook, lo “Speciale Coronavirus” una produzione che nasce dalla collaborazione tra Riviera24, Bergamonews, IlGiunco.net, CatanzaroInforma.

Con collegamenti in diretta da Sanremo, Bergamo, Catanzaro e Grosseto ci saranno aggiornamenti in tempo reale sull’emergenza che sta vivendo in questo momento l’Italia. Un’idea che nasce per approfondire i tanti temi legati a questo momento particolare e così difficile per il nostro Paese e un’opportunità per tutti i lettori delle quattro testate locali di comprendere meglio cosa stia succedendo in questi giorni in altre realtà italiane.

Durante la diretta ci saranno contributi video che sono stati messi a disposizione dalle quattro redazione e anche i lettori potranno intervenire con domande e contributi alla discussione intervenendo nei commenti alla diretta. Il live sarà trasmesso contemporaneamente sulle pagine Facebook dei quattro quotidiani. Voi potrete seguirla sulla nostra (www.facebook.com/ilgiunco.net) a partire dalle 15.

In collegamento insieme al direttore Daniele Reali ci saranno Luca Samotti, giornalista di Bergamonews, Alice Spagnolo, direttore di Riviera24, Riccardo Di Nardo, direttore di CatanzaroInforma.

Appuntamento quindi alle 15 sulla pagina Facebook de IlGiunco.net o sulla nostra home page per seguire lo “Speciale Coronavirus”.

Realizzato grazie al supporto di PressComm Tech.