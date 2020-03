Coronavirus, la Sips dona mille euro all’ospedale: «Saranno destinati all’acquisto di protezioni»

GROSSETO – La sezione di Grosseto della Società Italiana Prosegugio (Sips) comunica di aver dato seguito alla volontà dei propri soci, donando la somma di mille euro per l’emergenza Coronavirus.

“Grazie all’impegno dell’associazione Insieme in rosa onlus – commenta il presidente Marcello Petrilli -, questi fondi saranno destinati all’acquisto di materiale strumentale e materiale protettivo per tutti coloro che sono impegnati presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto per combattere questa pandemia”.