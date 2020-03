Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi martedì 24 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 8326 guariti (894 in più rispetto a ieri); 6820 deceduti (743 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 54030 (3612 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 238 (+ 54 rispetto a ieri) i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2.699 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, restano 21 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 30 quelle cliniche. I nuovi decessi sono 21 contro i 17 di ieri. I casi attualmente positivi in cura sono 2.519.

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono 146 ad oggi i casi di pazienti positivi al coronavirus sul territorio della provincia di Grosseto. Rispetto al dato di ieri il numero dei positivi cresce di 13 unità. Si tratta di uno degli aumenti più significativi dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata la virus.