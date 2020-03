Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di ieri lunedì 23 marzo marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 7423 guariti (408 in più rispetto a ieri); 6078 deceduti (602 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 50418 (3780 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 50418 positivi, 7423 guariti e 6078 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 184 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2461 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 21 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 30 le guarigioni cliniche e 109 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2.301. Il dettaglio: Coronavirus: 184 nuovi casi in Toscana. In totale 2.461 contagi e 109 decessi

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Sono 133 i casi positivi al Coronavirus in provincia d Grosseto. 82 dei quali nel comune capoluogo. «L’aumento – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – rientra nelle previsioni sanitarie fatte per questi giorni. Questa settimana è previsto il picco». Il dettaglio: Coronavirus, 133 casi positivi in provincia di Grosseto. 82 nel comune capoluogo