Coronavirus: i casi positivi salgono a 146. Oggi uno degli aumenti più significativi

GROSSETO – Sono 146 ad oggi i casi di pazienti positivi al coronavirus sul territorio della provincia di Grosseto.

Rispetto al dato di ieri il numero dei positivi cresce di 13 unità. Si tratta di uno degli aumenti più significativi dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata la virus.

Zona Colline dell’Albegna:

– uomo di 55 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 57 anni, ricoverato in Malattie Infettive

Zona Colline Metallifere:

– donna di 51 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 73 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

Zona Grossetana:

– donna di 45 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 48 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 65 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 70 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 83 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 81 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 73 anni, ricoverato in Malattie Infettive

– donna di 80 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 85 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

Sette di questi pazienti risiedono nel Comune di Grosseto dove si trova la maggior parte dei contagiati. Sono in tutto 89. Il dettaglio: Coronavirus: salgono a 89 i casi positivi a Grosseto. Sono 7 in più di ieri