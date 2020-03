Coronavirus: ecco il modulo per le imprese. Chi deve compilarlo e inviarlo al prefetto

GROSSETO – In relazione agli adempimenti richiesti dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto ulteriori misure di contenimento della diffusione virale da Covid – 19, è stato elaborato un modulo per facilitare gli operatori economici interessati nell’interlocuzione necessaria con la Prefettura per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del 22 marzo.

Il modulo (QUI scaricabile), compilato e sottoscritto dagli interessati, dovrà essere inviato telematicamente all’indirizzo protocollo.prefgr@pec.interno.it.

In attuazione delle vigenti misure di contenimento della diffusione virale da Covid -2019, alla Prefettura dovranno obbligatoriamente essere indirizzate attraverso il modulo predisposto soltanto:

le comunicazioni degli operatori economici esercenti le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività essenziali (per esempio coltivazioni agricole, pesca, industrie alimentari, fabbricazione carta e plastica, attività raccolta e smaltimento rifiuti, attività finanziare, attività legali, eccetera), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa (art. 1, comma 1 lett. d) DPCM 22 marzo 2020);

le comunicazioni degli operatori economici esercenti le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale (dall’art. 1, comma 1 lett. g) DPCM 22 marzo 2020);

le richieste di autorizzazione degli operatori economici esercenti le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive (dall’art. 1 comma 1 lettera h) DPCM 22 marzo 2020).

Al di fuori dei casi sopra riportati, pertanto, nessuna comunicazione dovrà essere rivolta alla Prefettura.

Per la verifica degli adempimenti sopra riportati così come della corretta applicazione delle restanti disposizioni dettate per il contenimento della diffusione virale – per esempio divieto di spostamento, individuazione di attività consentite etc. – la Prefettura, attraverso le Forze di polizia, svolgerà attività di monitoraggio sull’intero territorio provinciale.

In tutti i casi, per l’orientamento dell’utenza resta garantito il supporto informativo degli uffici della Prefettura centralino 0564-433111; gli indirizzi mail prefetto.pref_grosseto@interno.it e prefettura.grosseto@interno.it.