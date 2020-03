Coronavirus: dove trovare mascherine. Costruiamo insieme una mappa

GROSSETO – Sempre più lettori, giorno dopo giorno, ci chiedono dove poter trovare o acquistare mascherine per una loro maggiore tutela in questo momento difficile per tutti. Abbiamo deciso allora di mettere a disposizione il nostro quotidiano per costruire tutti insieme una mappa con i punti di vendita e distribuzione delle mascherine. Parliamo naturalmente di luoghi dove tutti possono andare e quindi devono essere esclusi rivendite all’ingrosso.

Quindi se siete a conoscenza di farmacie o altri punti vendita dove poter trovare mascherine potete indicare il luogo preciso compilando il modulo che trovate in basso.

Il nostro invito e il nostro appello è rivolto sopratutto ai rivenditori o alle associazioni di volontariato, ma anche ai nostri lettori se in possesso di informazioni sicure e verificate.