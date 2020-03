Coronavirus, Conte: «Multe da 400 a 3000 euro per chi viola le norme»

ROMA – Multe da 400 a 3000 euro per chi viola le norme contenute nei decreti del presidente del consiglio dei ministri emanati nei giorni scorsi per contenere il contagio del coronavirus.

Questa sanzioni andranno a colpire chi non rispetta le limitazioni che riguardano gli spostamenti che come sapete, nelle ultime due ordinanze ministeriali, prevedono il divieto di uscire dal territorio del comune nel quale ci si trova se non per comprovata necessità come ad esempio i motivi di salute o di lavoro.

Per i negozi che non rispettano la chiusura è prevista «la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni».

A spiegare le nuove decisioni del Governo è stato il premier Giuseppe Conte che ha partecipato alla conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri di oggi

