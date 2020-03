Conad Grosseto: accesso prioritario per la spesa al personale sanitario impegnato sul Covid-19

GROSSETO – Sarà sufficiente mostrare l’attestazione speciale ASL rilasciata a questo scopo per superare eventuali code all’ingresso del negozio.

Una misura pensata per andare incontro alle esigenze di medici, infermieri, oss e altri operatori della sanità che nell’emergenza covid-19 sono impegnati costantemente, con orari di lavoro molto impegnativi.

“Per chi opera in ospedale in questi giorni così lunghi e faticosi –commenta Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad Grosseto – avere la possibilità di fare la spesa, senza perdere tempo in lunghe file, è un piccolo grande accorgimento che può fare la differenza. Siamo felici di poter garantire questo servizio a tutto il personale sanitario impegnato sul Covid-19 e siamo convinti che anche i nostri clienti comprendano l’importanza di questo gesto.”

“L’amministrazione comunale e Conad hanno pensato di dare un supporto logistico, anche nella vita privata, al personale medico-sanitario, che opera nell’emergenza e che, in queste complicate settimane di lavoro sta facendo eroiche cose per la nostra comunità. – aggiunge il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – È il minimo che possiamo fare in questo momento, proprio per questo mi sono impegnato per fare in modo che questo ulteriore servizio diventasse il prima possibile realtà. Ringrazio anche il tessuto economico Grossetano che sta dimostrando grande sensibilità all’argomento, Conad ne è un esempio concreto e sono sicuro che tanti altri seguiranno su questa strada”.

Conad Grosseto, sempre in prima linea nell’emergenza coronavirus, garantirà a tutto il personale sanitario impegnato sul Covid-19, l’accesso prioritario per la spesa, nei negozi di via Senegal, via Clodia e Aurelia Antica.