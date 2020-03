Case popolari: prorogata la scadenza per fare domanda

GROSSETO – Per il prolungarsi dell’emergenza Coronavirus, anche sulla base delle restrizioni contenute nei decreti governativi per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, è stato ritenuto opportuno prorogare al 25 maggio la scadenza della presentazione delle domande per l’assegnazione (in locazione) degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

Le domande possono essere presentate esclusivamente per Pec all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Info sul sito del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it), nella Home page, sezione Novità.