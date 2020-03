Annunciazione, domani messa in diretta. Il vescovo: «Pregheremo il Padre Nostro come lui ci ha chiesto»

GROSSETO – In questo tempo di emergenza sono molte le iniziative e i canali attraverso i quali il vescovo e la Chiesa di Grosseto cercano di accompagnare – seppure a distanza – la vita di fede dei credenti.

Tra le iniziative prese, il vescovo Rodolfo ha scelto di solennizzare particolarmente le feste di san Giuseppe e l’Annunciazione.

Il 19 marzo ha celebrato Messa nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe in diretta facebook sulla pagina della Diocesi; domani, mercoledi 25 marzo, celebrerà in modo solenne la festa dell’Annunciazione. Lo farà presiedendo la Messa dall’altare della Madonna delle Grazie, in cattedrale, da dove ogni giorno a mezzogiorno, in diretta facebook, prega la supplica da lui stesso composta.

La Messa avrà inizio alle 17.45 e sarà trasmessa in diretta da Tv9 Telemaremma.

“Sarà una particolare giornata di preghiera – annuncia il vescovo Rodolfo – Papa Francesco, infatti, domenica scorsa all’Angelus ha invitato tutti i capi delle Chiese e i leader di tutte le comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a pregare il Padre Nostro domani 25 marzo alle ore 12. Come Chiesa di Grosseto lo faremo dal santuario della Madonna delle Grazie aprendo così la supplica quotidiana alla Vergine. Poi nel pomeriggio celebrerò la Messa e la sera alle 21 invito tutti a unirsi, nelle proprie case, al Papa pregando il Rosario”.

“Tutto questo – conclude – perché quella di domani è una data importante, una solennità cara ai cristiani, perché ricorda il sì della giovane Maria di Nazareth all’angelo che la chiamava, per opera di Dio, a diventare la madre di Gesù, il Dio-con-noi. Un tempo molte città, molti paesi, molte realtà iniziavano l’anno il 25 marzo, per dire come quel sì detto da Maria ha rappresentato un inizio nuovo per tutta l’umanità. Con questo desiderio anche noi vogliamo celebrare l’Annunciazione”.