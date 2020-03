«Aiutaci ad aiutarti»: al via la raccolta fondi della Misericordia. Come donare

CASTEL DEL PIANO – La Misericordia di Castel del Piano ha organizzato una raccolta fondi per far fronte a questo momento di emergenza.

“Come tutti ben sappiamo – spiegano dalla Misericordia -, l’Italia sta affrontando la battaglia contro il covid-19. La nostra Misericordia si sta impegnando in prima linea contro il virus. Questa lotta si va ad aggiungere ai servizi svolti normalmente di emergenza / urgenza ed ai servizi sociali che offriamo normalmente H24 a tutta la popolazione del comprensorio, nonché alla consegna a domicilio di farmaci e spesa per i pazienti anziani o con difficoltà motorie, o affetti dal virus, o in quarantena”.

“Abbiamo bisogno di dispositivi di protezione individuale per i nostri volontari e per i pazienti – proseguono -. Questi, però, sono difficili da reperire e hanno costi molto alti. Inoltre, i criteri di sanificazione dei mezzi, degli ambienti e delle divise con cui effettuiamo i servizi sono più elevati e frequenti. Tutto questo richiede spese straordinarie per l’acquisto del materiale necessario. Chi volesse sostenere la nostra associazione, e facendo così tutta la nostra comunità, può aiutarci inviando un contributo su GoFoundMe oppure al nostro conto corrente bancario IT90L0311172190000000000270″.

“Il vostro aiuto sarà indispensabile per noi e ve ne ringraziamo già da ora – concludono dalla Misericordia -. Aiutaci ad aiutarti, insieme saremo più forti. #andratuttobene”.