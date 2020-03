Un’azienda pistoiese regala al Comune materiale per mille mascherine

SCARLINO – A Scarlino arriva un gesto di solidarietà da parte di una delle province maggiormente colpite in Toscana dall’emergenza Coronavirus.

Franco Bolognini, imprenditore pistoiese che possiede una casa al Puntone, ha contattato il sindaco Francesca Travison per donare alla comunità scarlinese il materiale necessario a realizzare mille mascherine chirurgiche. L’imprenditore, tramite la sua tappezzeria, ha ordinato il materiale necessario a fabbricare le protezioni utili a difendersi dal virus e lo ha regalato all’Amministrazione comunale.

«In un momento drammatico come quello che stiamo attraversando – dichiara il sindaco Travison – ricevere la telefonata di Bolognini ci ha realmente commosso: l’imprenditore, che non conosco personalmente, ha già ordinato il materiale e appena arriverà lo consegneremo alle volontarie che si sono rese disponibili per cucire le protezioni. Una volta pronte, le mascherine verranno consegnate alla popolazione, gratuitamente, in base alle necessità col supporto delle associazioni di volontariato. È un piccolo gesto per far sentire ai nostri concittadini la vicinanza dell’Amministrazione comunale, grazie alla generosità di Franco Bolognini, cui va il nostro più sentito ringraziamento. Grazie anche alle volontarie che cuciranno le mascherine e alle associazioni che le distribuiranno».

Nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale comunicherà le modalità di ritiro delle protezioni.