Tra didattica a distanza e gruppi Whatsapp la scuola continua

SORANO – “Molti genitori in questi giorni difficili per l’emergenza sanitaria nazionale, si stanno domandato cosa ne sarà dell’anno scolastico e dei programmi di studio. Così ho pensato di chiedere alle fiduciarie delle scuole nel nostro comune, di scrivermi brevemente come hanno organizzato la didattica a distanza che rappresenta una novità un po’ per tutti” afferma Roberto Carrucola assessore alla scuola del comune di Sorano.

“In questo contesto che comporta difficoltà oggettive, va sottolineato il lavoro svolto dai docenti che si sono resi disponibili a continuare la propria attività mantenendo il rapporto con studenti e famiglie. Il primo obiettivo pedagogico è stato quello di promuovere vicinanza nonostante le distanze, attraverso una rete di contatti stabilita mediante gruppi WhatsApp, per una comunicazione docente–studente che va ben oltre il mero trasferimento di materiale didattico, curando quindi i legami che sono alla base per un buon funzionamento della scuola da sempre”.

“La didattica prosegue a distanza utilizzando piattaforme educative come il registro elettronico, per condividere materiale utile allo studio e per assegnare compiti a casa. I docenti hanno creato email apposite per la correzione e la restituzione degli elaborati, monitorando così costantemente i percorsi di apprendimento e le attività dei ragazzi. Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i docenti delle scuole del Comune di Sorano ed invito tutti ragazzi a non perdere l’orientamento in questa tempesta!” conclude.