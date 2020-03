Tamponi dentro l’auto anche a Grosseto da oggi. Ecco come l’Asl organizzerà il servizio

GROSSETO – Tamponi “drive to” anche a Grosseto. Ad annunciarlo il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. Il servizio è partito oggi

A decidere chi farà i tamponi sarà la Asl che contatterà i cittadini. Una volta contattati i grossetani si recheranno con la propria auto in un punto della città ben preciso che sarà comunicato loro al momento della telefonata con la quale saranno chiamati.

Tutti i pazienti che manifestano sintomi e che sono seguiti dai medici dell’igiene pubblica, saranno chiamati ad andare con la propria auto direttamente dal loro domicilio. Una volta arrivati nel posto fissato, l’equipe farà il tampone senza che il paziente scenda dall’auto.

Non è un esame diagnostico aperto a tutti, ma soltanto ai pazienti in carico ai medici dell’igiene pubblica.

Nel caso di persone con sintomi che ancora non sono state prese in carico dalla Asl, potranno chiamare il loro medico di base per ulteriori informazioni.

