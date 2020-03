«Sempre presenti con letture online e chiamate di gruppo». Il video dei bimbi per le loro maestre

FOLLONICA – I bambini della classe terza A della scuola “Gianni Rodari” di Follonica hanno voluto ringraziare le loro maestre Silvia Stacchini, Raffaella Barbato, Alessandra Amicucci, Alessandra Martinelli e Iole Giello per non averli mai lasciati un solo giorno da soli dal 4 marzo scorso, da quando sono state chiuse scuole e università per il contenimento del Coronavirus.

Le maestre sono state sempre presenti per i bambini con letture online, messaggi registrati, chiamate di gruppo e suggerimenti per lavoretti manuali.

Così i piccoli studenti hanno drammatizzato, ciascuno a proprio modo, una strofa della filastrocca che l’Humanitas di Milano ha chiesto di comporre a Roberto Piumini, noto scrittore per bambini, per parlare loro di Coronavirus senza creare ansia o paura.

Ecco chi sono i bambini che hanno partecipato all’iniziativa: Ettore Biagini, Diego Bracali, Maximilian Ciotti, Alessandro Collina, Martino Creati, Roberto Del Viva, Zelda Franchi, Mia Grassi, Ramisa Joham Mashammet, Leonardo Macii, Daniele Mancini, Angelica Marchionni, Anna Masconni, Aurora Orsi, Ferdinando Porretti, Giorgia Puzzo, Gioele Ricceri, Nami Rossi Franci, Maria Grazia Signori, Andrea Taccioli, Martin Tarella, Leonardo Tarquini, Christian Torre.