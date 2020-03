CAPALBIO – Sono giorni molto impegnativi per la sezione di Capalbio di La Racchetta Onlus. L’organizzazione di volontariato, data la convenzione con l’amministrazione, è in piena attività nell’azione anti-contagio del Covid19 con operazioni di sanificazione di tutte le vie del capoluogo e dei centri abitati delle frazioni.

Tali operazioni sono svolte di notte con i tre automezzi attrezzati antincendio, riconvertiti allo scopo, e richiede l’impiego di numerosi volontari dotati di appositi dispositivi di protezione individuale.

di 6 Galleria fotografica La Racchetta onlus









L’associazione è attiva anche per la consegna dei beni di prima necessità a chi ne fa richiesta sul territorio comunale.

La Racchetta Onlus resta a disposizione della cittadinanza per qualsiasi segnalazione e lancia un appello ai cittadini affinché possano contribuire nel dare una mano in questa ed altre opere in favore della comunità.

Aldilà dell’attuale emergenza, sono tante le attività, dagli incendi boschivi alla protezione civile o i servizi Alto rischio per i numerosi eventi sul territorio, nei quali spesso i volontari sono impegnati.

Per informazioni si può contattare il 380 4195848 mediante telefono o WhatsApp.