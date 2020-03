Rsa Pizzetti, i dipendenti: «Mancano i dispositivi di protezione contro il Coronavirus»

GROSSETO – «Mancano i Dpi, i dispositivi di protezione». Così una dipendente della Residenza sanitaria assistita Pizzetti lamenta la situazione lavorativa.

Ieri è stato segnalato un primo caso positivo al Coronavirus e sono partiti i tamponi a tutto il personale, Oss, infermieri e anche agli ospiti della Rsa.

Ma i lavoratori lamentano una situazione che definiscono di «emergenza». «Un problema grosso: ci mancano i DPI per questa emergenza. Non è possibile lavorare in questo modo, non è sicuro né per noi né per i pazienti; è cosi che poi il virus si espande».