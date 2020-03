Punto di ascolto antiviolenza “Olympia de Gouges”: ecco i numeri di telefono

FOLLONICA – Anche in questo momento, le volontarie del Punto di ascolto antivolenza Follonica “Olympia de Gouges” , che da anni lavorano sul nostro territorio per sostenere le donne che subiscono violenza, anche e soprattutto in famiglia, vogliono stare vicino alle persone che, forse in modo ancor più grave in periodo di Coronavirus, potrebbero vivere momenti di violenza all’interno delle quattro mura, che adesso obbligatoriamente sono l’unico spazio di vita consentito a tutti.

Anche se l’ufficio è chiuso, la presenza e l’ascolto resta costante, cambia solo la modalità che è esclusivamente telefonica.

Per questo, e per ogni necessità legata a violenza di genere, basta telefonare ai numeri, attraverso i quali le volontarie continueranno a

dare assistenza ed attivare, le consuete modalità , fino alla presa in carico del “Codice rosa” (Asl , Forze dell’Ordine ecc).

Ecco i cellulari: 348.8841979 – 349.7592182 – numero nazionale 1522.

“L’attenzione resta alta – dice il commissario Alessandro Tortorella – e la prevenzione del Coronavirus potrebbe esasperare le difficoltà di chi vive una violenza quotidiana. Per necessità, dovete chiamare i numeri appena comunicati, e le volontarie alle quali va il ringraziamento della città e del commissario, saranno in grado di assistere chi chiede aiuto. Non siete sole”.