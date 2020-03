L’almanacco del Giunco: il 23 marzo il primo ascensore e va in onda Beautiful

GROSSETO – Lunedì 23 marzo, san Turibio di Mogrovejo vescovo , Giornata mondiale della meteorologia, il sole sorge alle 6.14 e tramonta alle 18.29. Accadeva oggi:

752 – Proclamazione papale di Stefano II, che subito si ammala e muore dopo 4 giorni, prima d’esser consacrato vescovo ed incoronato: per cui non è computato nell’elenco.

1648 – Francia e Paesi Bassi si accordano sulla divisione dell’isola di Saint Martin.

1657 – Viene firmato il trattato di Parigi tra Francia e Inghilterra per combattere insieme contro la Spagna.

1743 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Quemadmodum preces, sull’obbligo di recitare pubblicamente solo preghiere approvate dalla Chiesa e sull’obbligo di pregare per i Principi.

1775 – Patrick Henry, protagonista della Rivoluzione americana, pronuncia il celebre discorso Datemi la libertà o la morte a Williamsburg (Virginia).

1839 – Il primo uso di cui si ha notizia della locuzione OK (oll korrect) viene fatto sul giornale Boston Morning Post.

1848 – Il Regno di Sardegna dichiara guerra all’Impero austriaco: è l’inizio della Prima guerra d’indipendenza del Risorgimento.

1849

– A Brescia inizia la rivolta antiaustriaca;

– Novara: l’Esercito sardo di Carlo Alberto viene sconfitto dagli austriaci, nella cosiddetta battaglia della Bicocca.

1857 – Installazione da parte di Elisha Otis del primo ascensore (all’indirizzo 488, Broadway, New York).

1868 – Viene fondata a Oakland l’Università della California.

1885 – Guerra franco-cinese: i cinesi sconfiggono i francesi nella battaglia di Phu Lam Tao.

1903 – I Fratelli Wright presentano il brevetto (US821393, poi GB6732/1904) per un velivolo a motore.

1919 – Benito Mussolini fonda a Milano i Fasci italiani di combattimento.

1921 – Alle 22:40 esplode una bomba al Teatro Kursaal Diana di Milano, causando 21 morti e 80 feriti.

1933

– Il governo tedesco conferisce ad Adolf Hitler poteri dittatoriali sulla legislazione tedesca dopo aver cacciato tutti i parlamentari comunisti, accusati dell’incendio del Palazzo del Reichstag;

– Viene istituito con il decreto regio n. 264 l’Infail.

1935 – Firma della Costituzione del Commonwealth delle Filippine.

1937 – Guerra civile spagnola: si conclude la battaglia di Guadalajara con la vittoria dei repubblicani.

1942 – Seconda guerra mondiale: nell’Oceano Indiano le forze dell’Impero giapponese conquistano le Isole Andamane.

1943 – Seconda guerra mondiale: Terza battaglia di Char’kov – le truppe naziste, sconfiggendo le truppe sovietiche, riconquistano la città di Char’kov.

1944

– Seconda guerra mondiale: evasione di massa da un campo di concentramento, lo Stalag Luft III: 75 prigionieri su 200 riescono a fuggire, ma dopo tre giorni di caccia all’uomo solo 3 degli evasi mancano all’appello. 50 verranno uccisi nella caccia o giustiziati per rappresaglia;

– Seconda guerra mondiale: intorno alle tre del pomeriggio esplode una bomba in via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi reclutati nei territori limitrofi a Bolzano, facenti parte dei Polizei Regiment Bozen. Essi erano in transito per questa via. Per rappresaglia il giorno dopo le truppe tedesche compiranno l’eccidio delle fosse ardeatine.

1945 – Il generale Patton oltrepassa il Reno ad Oppenheim, sbaragliando le difese tedesche.

1950 – Sanguinaria Rivoluzione proletaria a San Severo repressa nel sangue con diverse vittime.

1956 – Il Pakistan si dichiara indipendente, diventando la prima repubblica islamica. Resta però all’interno del Commonwealth.

1965 – La Nasa lancia Gemini 3, il primo velivolo spaziale USA in grado di trasportare due persone (l’equipaggio è formato da Gus Grissom e John Young).

1983 – USA: Il presidente Reagan propone lo studio di un sistema di difesa atto ad intercettare missili nemici. Il piano viene rinominato dalla stampa “Star Wars” (o “Guerre stellari”).

1987 – Viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful.

1989 – Stanley Pons e Martin Fleischmann annunciano il raggiungimento della fusione fredda all’Università dello Utah.

1994 – A Tijuana, Messico il candidato alle elezioni presidenziali Luis Donaldo Colosio viene assassinato. L’uccisore, Mario Aburto Martínez, arrestato il medesimo giorno, confessa il crimine.

1999 – Uccisione del vicepresidente del Paraguay Luis María Argaña.

2001 – La stazione spaziale Mir viene fatta precipitare sulla Terra.

2003

– Slovenia: Si svolge il Referendum per l’adesione all’Unione europea e alla Nato. Quasi il 90% dei votanti vota a favore dell’UE e circa il 66% a favore della Nato;

– Guerra in Iraq: le truppe americane incontrano forte resistenza a Nassiriya.

2013 – Papa Francesco incontra il papa Emerito Benedetto XVI a Castel Gandolfo (Roma).

2019 – le milizie kurde conquistano in Siria l’ultima roccaforte dell’Isis, determinando la sconfitta dello Stato islamico.

