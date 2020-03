iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – La concessione del telefono – C’era una volta Vigata. Film tratto dal romanzo di Andrea Camilleri. QUI il trailer.

Rai 2: 21.05 – Stasera tutto è possibile. Torna uno degli show più seguiti di casa Rai. Quinta edizione, condotta da Stefano De Martino.

Rai 3: 21.20 – In arte Mina. Uno speciale dedicato alla storia della grande Mina.

Canale 5: 21.20 –La vita è una cosa meravigliosa. Commedia italiana con Gigi Proietti, Vincenzo Salemme e Enrico Brignano. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Terzo capitolo della saga del mago più amato di sempre. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Speciale. Programma di attualità condotto da Barbara Palombelli.

La7: 21.15 – Speciale Tg La7 -Trincea in corsia. Enrico Mentana conduce uno speciale sul momento terribile vissuto dall’Italia, dedicandolo alle figure dei medici e degli infermieri che combattono in prima linea contro il coronavirus.

Tv8: 21.30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Sfida tra quattro ristoratori in una stessa città o area geografica.

Nove: 21.25 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Iris: 21.00 – L’esorcista. Ispirato a una storia realmente accaduta a Washington, il film parla di una ragazzina di 12 anni posseduta dal demonio. QUI il trailer.

Paramount channel: 21.20 – Jack Ryan – L’iniziazione. Il giovane agente della CIA Jack Ryan scopre un complotto russo per far collassare l’economia degli Stati Uniti d’America. Con Kevin Costner e Keira Knightley. QUI il trailer.

Canale 20 mediaset: 21.05 – Rogue One: A Star Wars Story. Il film è il primo di una nuova collezione dedicata alla saga di “Guerre Stellari” e, come tempo della narrazione, si colloca prima di “Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza”. QUI il trailer.