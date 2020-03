Il sindaco scrive ai commercianti: «Se possibile fate offerte, soprattutto per i prodotti locali»

SORANO – Il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni ha scritto una lettera ai negozi di generi alimentari del territorio comunale. Di seguito il testo.

A tutti gli operatori commerciali del settore dei generi alimentari

vi ringrazio perché tenendo aperte le vostre attività in un momento così difficile assolvete ad un compito molto importante per la nostra comunità, ancora più importante a seguito del nuovo provvedimento del Governo che vieta gli spostamenti da comune a comune.

Tenendo conto di questa disposizione e di un probabile maggiore afflusso anche dalle frazioni che non hanno negozi di generi alimentari, chiedo ai negozianti di continuare a far sempre rispettare le distanze facendo entrare i clienti uno alla volta e di dotarvi di guanti e di mascherine. Per queste ultime, se avete difficoltà a reperirle, fate una segnalazione alla Polizia municipale.

Segnalate invece direttamente a me eventuali difficoltà che doveste avere nel ricevere approvvigionamenti in modo che possa, se necessario, far intervenire la Prefettura

Infine, un appello particolare che nasce dalla situazione eccezionale che stiamo vivendo e dalle difficoltà economiche che sta creando anche nel nostro territorio.Vi prego vivamente di valutare la possibilità di contenere i prezzi di alcuni generi di prima necessità e magari di fare offerte speciali di alcuni prodotti, che potrebbero riguardare soprattutto produzioni locali.

Ve lo chiedo senza voler interferire nelle vostre libere scelte e comprendendo bene le logiche del mercato, ma al tempo stesso sono consapevole delle difficoltà di diversi cittadini.