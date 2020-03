Grosseto in lutto: addio all’ex insegnante e preside del Commerciale

GROSSETO – Una breve malattia si è portato via Elio Rubegni. Si è spento all’età di 76 anni ed era molto conosciuto in città: è stato professore di matematica ed ex dirigente scolastico dell’istituto tecnico Fossombroni.

Molto conosciuto e stimato dai colleghi e amici, per la serietà ed i valori che ha sempre espresso nella vita e nell’insegnamento, ha dedicato 25 anni della sua vita al Commerciale, sia come insegnante che come dirigente.

Ne hanno guidato la carriera la sua sapienza, la sua grande professionalità e il suo impegno attivo per la scuola in tutte le sue componenti, con particolare riguardo ai suoi alunni e docenti: nell’ultima parte della sua vita ha trasmesso la sua passione ed il suo sapere ai suoi amati nipoti.

Dedito alla famiglia, appassionato sportivo, frequentatore e socio fondatore del Circolo Tennis Grosseto, lascia la moglie e due figli. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.