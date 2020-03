Coronavirus, il sindaco: «Tre persone in isolamento precauzionale. Oggi i tamponi»

ISOLA DEL GIGLIO – Come ogni giorno, ecco gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus sull’Isola del Giglio, inviata dal sindaco Sergio Ortelli.

Nel pomeriggio di ieri è stato firmato un nuovo dpcm con disposizioni sulle attività industriali e commerciali e con lo stop assoluto agli spostamenti delle persone a prescindere dalla loro residenza e provenienza:

sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’m1icolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;”

Nessuno quindi potrà sbarcare sulle due isole se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. I motivi di lavoro saranno riferiti alle sole attività che potranno rimanere aperte come da dpcm che diffonderemo quanto prima. Per quanto riguarda i rimpatri dall’esterno di cittadini residenti, quest’ultimi sono invitati a rivolgersi alle rispettive ambasciate e consolati per l’assistenza diretta per l’eventuale rientro.

Situazione positivi e tamponi di controllo per il covid-19.

Situazione positivi invariata rispetto a ieri. Nella mattinata di oggi verrà effettuato un tampone di controllo alla donna in isolamento a Campese, risultata positiva qualche giorno fa. Verrà fatto un tampone di verifica ad una donna asintomatica, ma dimessa qualche giorno fa da un ospedale della provincia di Grosseto, interessato però da casi di contagio. Quindi un tampone precauzionale. Verranno effettuati tamponi coronavirus a due uomini che presentano sintomi di febbre. Tutte le persone interessate sono in isolamento precauzionale.

Gli esiti dei tamponi saranno comunicati tempestivamente, ma ricordo che sono necessarie 24h piene per gli esiti. Abbiamo constatato ancora apprezzabili miglioramenti nell’uomo ancora ricoverato presso il Misericordia di Grosseto. La guarigione è graduale, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il sindaco è sempre in contatto telefonico con i due coniugi.

Chiusura temporanea del panificio solo per oggi lunedì 23 marzo.

Causa isolamento precauzionale volontario il panificio di Giglio Porto rimarrà chiuso per la sola giornata di oggi Lunedì 23 marzo. La produzione riprenderà domani martedì 24 marzo con il panificio Avagliano mentre la vendita sarà a cura dei negozi di alimentari.

Rilevazioni flussi in ingresso Isola del Giglio del giorno 22 marzo

Arrivi alle ore 16: tre passeggeri e un veicolo. Tutti con regolare autocertificazione.

Numeri che, ancora una volta, offrono la possibilità di un controllo capillare.