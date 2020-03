Coronavirus: al via il servizio pronto farmaco e spesa per le persone fragili. Come richiederlo

GAVORRANO – Il comitato locale della Croce Rossa incrementa le forze e mette in campo un nuovo servizio dedicato alle persone anziane, fragili o senza sostegno familiare.

Da oggi i volontari offrono il servizio di pronto farmaco e pronto spesa su tutto il territorio gavorranese, comprese le frazioni. Un aiuto che si può prenotare al numero 328-8142999 dalle ore 10 alle 18 tutti i giorni.

Chiunque avesse bisogno della spesa o dei farmaci può contattare la Croce Rosse che effettuerà la consegna tutti i giorni da lunedì a sabato.

Questo nuovo servizio si è potuto realizzare grazie ai volontari temporanei che hanno aderito alla richiesta di aiuto del comitato locale. Sono in totale dieci i volontari nuovi in servizio durante l’emergenza sanitaria, che svolgeranno le attività sociali dell’associazione, tra cui i servizio spesa per le persone in difficoltà.

Per qualsiasi altra informazione si può contattare anche la sede operativa al numero 0566-844238