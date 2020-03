Al via il progetto “Destination Marketing” per il rilancio del turismo

ISOLA DEL GIGLIO – “Dalla crisi si esce con la crescita e non dobbiamo lasciare che prevalga la conseguenza economica del pessimismo”.

Sono le parole di speranza che lancia Walter Rossi, assessore al turismo di Isola del Giglio in questi giorni di emergenza che creano agli operatori turistici, ma non solo, più di una preoccupazione per il futuro.

“Come amministrazione comunale – afferma Rossi – in questo drammatico momento siamo quotidianamente concentrati sull’emergenza, ma anche operativi sul sostegno al’economia turistica, per fare in modo che non si cada in uno stato di ansia e di impoverimento delle volontà”.

“Dobbiamo attivarci – sostiene l’assessore – per perfezionare la nostra offerta turistica, attraverso singole riqualificazioni degli operatori e la definizione di un ‘comune obiettivo’ strategico per lo sviluppo territoriale. Nonostante l’attuale incertezza sui tempi della ripresa, come amministrazione riteniamo più che mai opportuno accelerare il processo di sviluppo economico territoriale iniziato sette mesi fa con la Cabina di regia del turismo, alla quale partecipano rappresentanti di categoria e i principali attori isolani”.

“Una cabina di regia sfociata nel settembre scorso in una conferenza sul turismo, conclusa con l’obiettivo di rimettere tutte le parti al tavolo entro marzo per una nuova conferenza programmatica e per la comunicazione del progetto di ‘Destination Marketing’. La conferenza è stata rinviata almeno fino al termine dell’emergenza – afferma Rossi – ma nel frattempo sì è svolto l’iter burocratico per l’assegnazione dell’incarico per la redazione della prima fase del progetto di ‘Destination Marketing’, che sarà reso pubblico entro la fine del mese di marzo e che fornirà tre indicazioni”.

“La prima – aggiunge Rossi- è l’identificazione dei fattori esterni e interni che incidono sul settore turistico, identificando i cambiamenti e i trend di sviluppo in atto a livello globale e a livello Paese. La seconda è l’individuazione delle linee guida generali che rappresentino un indirizzo per la prossima costruzione di un progetto della destinazione turistica per l’Isola del Giglio e Giannutri”.

“La terza – conclude Rossi – è l’individuazione delle principali leve di promozione e di marketing che rappresentino un efficace incidenza per l’aumento dei flussi turistici per la prossima stagione estiva, elaborando una proposta tecnica che indichi in modo esaustivo le modalità di promozione on line della Destinazione turistica e dare indicazioni all’Amministrazione Comunale ed al concessionario del servizio dell’informazione turistica, delle opportune modalità per l’elaborazione di un portale turistico di ultima generazione, con l’individuazione di loghi, brand, domini internet e contenuti che siano in grado di attrarre il turista nella sua navigazione nella rete internet”.