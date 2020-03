GROSSETO – «Troppi in giro e troppo vicini con la scusa di far giocare i cani» la segnalazione arriva da un lettore, Salvatore Scuderi, che ha scattato alcune foto al parco in via Monterosa. «Vorrei chiedere al sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, di intensificare i controlli in questa zona».

«A Grosseto molti cittadini continuano a infischiarsene delle raccomandazioni e soprattutto delle disposizioni impartite per la drammatica situazione attuale. Giornalmente, al parco in viale Monterosa e precisamente proprio sotto i nuovi palazzi del Foro Boario, si assembrano spesso giovani e anziani con i rispettivi animali domestici, i quali oltre a far tappezzare l’intera area di escrementi di cane violano le prescrizioni vigenti».