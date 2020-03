Software per fatture elettroniche: come scegliere la soluzione più adatta

Dal 1° gennaio 2019 è obbligatorio emettere la fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra privati e PA.

La fattura elettronica viene elaborata attraverso programmi gestionali che devono essere utilizzati dalle aziende, imprenditori o liberi professionisti in possesso di Partita Iva.

Dall’addio alla fattura cartacea si è passati velocemente alla compilazione della fattura elettronica in formato XML. La fattura viene inviata all’Agenzia delle Entrate attraverso il sistema di trasmissione SdI (Sistema di Interscambio).

Ogni impresa o professionista deve avere un buon programma di fatturazione elettronica adatto alle proprie esigenze.

Scegliere il miglior software per fatture elettroniche non è una decisione semplice, a causa delle tante e diverse soluzioni che offre il mercato delle software house. Sul web, infatti, esistono tanti programmi gestionali pensati per le diverse esigenze d’impresa.

Software fatture elettroniche: aspetti da considerare prima dell’acquisto

Il primo aspetto da considerare nella scelta di un software per fatture elettroniche è la semplicità del software stesso. Un software deve essere semplice e intuitivo, in modo da permettere di effettuare le operazioni velocemente e rendere efficiente il processo di creazione e invio della fatturazione elettronica.

Il mercato offre diverse soluzioni gratuite e pagamento, come le app e i servizi dell’Agenzia delle Entrate, i software gratuiti di operatori privati e le funzionalità per la fattura elettronica integrata nei software gestionali.

Un buon software gestionale per la fatturazione elettronica deve avere delle funzionalità di base standard, molto importanti per una PMI o piccola impresa, e sono:

Creazione di documenti illimitati ;

Creazione di schede clienti e fornitori ;

Report : consentono alle imprese di capire la situazione economica;

Invio e ricezione delle fatture elettroniche direttamente dal Sistema di Interscambio;

Importazione di file ;

Creazione di un backup giornaliero ;

La creazione di un magazzino prodotti che si integra con le schede dei clienti e fornitori;

La possibilità di condividere il proprio account con il proprio commercialista;

Tra i servizi che una software house produttrice del miglior software per fatture elettroniche deve offrire, è un servizio di assistenza impeccabile, completo e rapido. Un’azienda o un professionista non può aspettare giorni per inviare un documento importante o una fattura, dunque, qualsiasi problema tecnico deve essere risolto in poche ore.

Una caratteristica fondamentale di un ottimo software per la fattura elettronica è la sicurezza. La casa produttrice deve garantire la totale sicurezza in merito ai dati anagrafici, contabili e di tutti i dati sensibili. Le fatture elettroniche devono essere conservate, con sicurezza, sulla piattaforma e non possono essere condivise, copiate o inoltrate da terze parti non autorizzate.

Come valutare la relazione tra costi e vantaggi

È indispensabile capire prima di tutto quali sono le proprie esigenze e poi quali e quante sono le funzionalità offerte con un piano di abbonamento, come verranno effettuati gli aggiornamenti del programma e la tipologia di servizi inclusi nell’abbonamento.

Scegliere un software con il prezzo più basso può essere un errore e ci si può ritrovare con un programma con scarsa efficienza, con poche funzionalità da poter utilizzare e non adatto alla tipologia di lavoro da svolgere.