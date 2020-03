L’almanacco del Giunco: il 22 marzo è brevettato l’amido di mais ed esce La Voce

GROSSETO – Domenica 22 marzo, san Benvenuto Scotivoli vescovo, Giornata mondiale dell’acqua, il sole sorge alle 6.16 e tramonta alle 18.28. Accadeva oggi:

1312 – Viene decretata la soppressione dell’Ordine del Tempio, con la bolla Vox in Excelso, dal papa Clemente V.

1450 – A Milano si insedia Francesco Sforza, ricevendo nell’Arengo lo scettro, lo stendardo con la vipera viscontea e l’aquila imperiale, il sigillo e le chiavi della città.

1457 – Johannes Gutenberg completa la stampa del primo libro: la Bibbia.

1621 – I Padri pellegrini della colonia di Plymouth firmano un trattato di pace con Massasoit, capo della comunità Wampanoag.

1622 – Massacro di Jamestown: gli indiani Algonchini uccidono 347 inglesi, un terzo della colonia insediata nella zona di Jamestown, in Virginia.

1765 – Il Parlamento britannico approva lo Stamp Act, di fatto la prima tassa diretta introdotta dall’Inghilterra sulle colonie americane.

1796 – Stato Pontificio, Roma: prende servizio il boia Mastro Titta, al secolo Giambattista Bugatti: nella sua carriera arriverà a 516 il totale tra suppliziati e uccisi.

1809 – Carlo XIII diventa re di Svezia.

1831 – Viene istituita la Legione straniera.

1841 – Brevettato l’amido di mais (maizena).

1848 – Istituzione della Repubblica di San Marco a seguito dell’insurrezione a Venezia, che aveva avuto inizio il 17 marzo dello stesso anno, contro il governo austriaco.

1848 – Regno lombardo-veneto, Milano: nella battaglia di Porta Tosa vengono messe in fuga le truppe austriache al comando del maresciallo Radetzky, hanno termine le Cinque giornate di Milano.

1871 – Primo caso di impeachment in uno stato USA: nella Carolina del Nord il governatore William Holden viene messo sotto accusa e rimosso dal suo ufficio.

1872 – L’Illinois è il primo stato americano ad applicare il diritto di uguaglianza sul lavoro fra uomini e donne.

1885 – Re Umberto I posa la prima pietra del Vittoriano.

1888 – Nasce la English Football League.

1890 – Isole Eolie: termina l’eruzione nell’Isola di Vulcano, iniziata nel 1873.

1895 – Prima proiezione (privata) di un film da parte dei fratelli Lumière.

1909 – a Desenzano del Garda è inaugurata la linea ferroviaria per il porto.

1933 – Dachau, il primo campo di concentramento nazista, viene aperto.

1939 – Germania: Hitler fa occupare il Distretto di Memel, l’attuale Klaipėda, sul Mar Baltico.

1941

– Africa Orientale Italiana (Abissinia): la città di Harar, a ovest di Giggigà, viene dichiarata città aperta dagli italiani;

– Stati Uniti: L’imponente diga idroelettrica Grand Coulee Dam sul Fiume Columbia, nello Stato di Washington, inizia a produrre energia elettrica.

1943 – La 36. Waffen-Grenadier-Division der SS, comandata dall’Oberführer Oskar Dirlewanger, massacra 149 civili nel villaggio bielorusso di Chatyn’.

1944

– Eccidio di Montalto: fucilazione di 32 giovani da parte dei nazifascisti nel comune di Cessapalombo (MC);

– Martiri del Campo di Marte: 5 renitenti alla leva vengono fucilati a Firenze dai Repubblichini.

1945 – Egitto: Al Cairo nasce la Lega araba.

1958 – Arabia Saudita: Faysal diviene re.

1959 – Italia: incidente sulla diga del lago di Pontesei, anticipazione del disastro del Vajont.

1960 – Arthur L. Schawlow e Charles Hard Townes brevettano il primo laser, versione ottica del maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation).

1963 – Viene pubblicato in Gran Bretagna il primo album dei Beatles, Please Please Me.

1965 – Romania: Nicolae Ceaușescu è eletto segretario del Partito comunista rumeno.

1973 – Kuwait/Iraq: Il governo kuwaitiano fa arrestare migliaia di iracheni: verranno usati come ostaggi per costringere i soldati di Baghdad ad abbandonare il giacimento petrolifero di Rumaila.

1975 – Stati Uniti: Incendio in un reattore nucleare della centrale di Decatur (Alabama).

1993 – La Intel Corporation lancia il Pentium chips 80586.

1994 – Italia: esce il primo numero del quotidiano La Voce, diretto da Indro Montanelli, vendendo 450mila copie in poche ore.

1995 – Russia: Il cosmonauta Valeri Polyakov stabilisce il record di 438 giorni di permanenza nello spazio.

2001 – Benin: Mathieu Kérékou viene rieletto presidente della Repubblica.

2004 – Israele/Palestina: Ucciso a Gaza il fondatore e capo spirituale di Hamas, sceicco Ahmed Yassin.

2016 – Bruxelles: Un attentato terroristico colpisce la capitale del Belgio, con un bilancio di 35 morti e 340 feriti.

2017 – Londra: Un attentato terroristico colpisce la capitale del Regno Unito, con un bilancio di 6 morti e 50 feriti.

Fonte: il.wikipwdia.org