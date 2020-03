iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Bella da morire. Serie tv con Cristiana Capotondi che racconta le vicende di Eva Cantini, ispettore di polizia molto astuta e dal forte carattere.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Programma di intrattenimento condotto da Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – The Post. Per la regia di Steven Spielberg, con Tom Hanks e Maryl Streep, il film narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti di stato top secret. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Live – Non è la D’Urso. Programma di intrattenimento condotto da Barbara D’Urso.

Italia 1: 21.15 – Jack Reacher – Punto di non ritorno. Adattamento cinematografico del romanzo del 2013 “Punto di non ritorno” di Lee Child e sequel di “Jack Reacher – La prova decisiva”. Protagonista Tom Cruise. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – What Women Want. Commedia americana con Mel Gibson e Helen Hunt. QUI il trailer.

La7: 20.35 – Non è l’arena. Programma di Massimo Giletti che mette al centro della scena i temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

Tv8: 21.30 – Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro proprietari di hotel nella stessa area geografica si sfidano per dimostrare l’eccellenza della propria attività. Ogni albergatore ospita gli altri tre presso la propria struttura, accompagnati dallo chef Bruno Barbieri nei panni di giudice.

Nove: 21.25 – Camionisti in trattoria. Chef Rubio va in missione per tutta l’Italia con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie da camionista.

Rai 4: 21.20 – La vedova Winchester. Nascosta nella propria enorme villa californiana, l’eccentrica ereditiera Sarah Winchester crede di essere perseguitata dalle anime delle persone uccise dal fucile grazie al quale la sua famiglia si è arricchita. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Regression. Il detective Bruce Kenner è alle prese con un caso che si dimostra molto più complesso di quello che si aspettava. Angela Gray denuncia il proprio padre per molestie, confessando successivamente che esse hanno a che fare con riti satanici. Il detective prende seriamente il caso fino a diventarne ossessionato, per poi scoprire che il vero male risiede in luoghi o persone tutt’altro che scontate. QUI il trailer.

Canale 20 mediaset: 21.05 – Blade. Film del 1998 basato sull’omonimo personaggio della Marvel.