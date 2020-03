Coronavirus, nel comune di Grosseto sono 76 i casi. Quattro in più di ieri. 127 in Maremma

GROSSETO – Quattro casi in più di ieri nel comune di Grosseto. È il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna a fare il consueto punto della situazione. Oggi i positivi salgono a 76 (ieri erano 72).

«L’aumento rientra nelle previsioni sanitarie fatte per questi giorni – prosegue il primo cittadino -. La prossima settimana è previsto il picco».

La situazione in provincia di Grosseto è di 127 persone positive, 11 in più rispetto a ieri (sette uomini e quattro donne dai 41 ai 91 anni), 30 di queste ricoverate in ospedale, le altre 97 si trovano invece presso il proprio domicilio.

Zona Colline dell’Albegna:

– uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

Zona Colline Metallifere:

– uomo di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 64 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– donna di 66, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 70 anni, ricoverato in Terapia Intensiva

Zona Grossetana:

– donna di 41 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 53 anni, ricoverato in Terapia Intensiva

– uomo di 54 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 61 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

– uomo di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

Zona Amiata grossetana

– donna 91 anni, ricoverata in Malattia Infettive