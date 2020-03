Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi domenica 22 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 7024 guariti (952 in più rispetto a ieri); 5476 deceduti (651 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 46638 (3957 in più rispetto a ieri). il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 46.638 i contagi, 7024 i guariti. Morti sono 5476 (+651)

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 265 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2277 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 24 le guarigioni cliniche e 91 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 2144. Il dettaglio: Coronavirus, 265 nuovi casi in Toscana. In tutto sono 2277 i contagi. Solo oggi 19 morti

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. La situazione è di 127 persone positive, 11 in più rispetto a ieri (sette uomini e quattro donne dai 41 ai 91 anni), 30 di queste ricoverate in ospedale, le altre 97 si trovano invece presso il proprio domicilio.Il dettaglio: Coronavirus, nel comune di Grosseto sono 76 i casi. Quattro in più di ieri. 127 in Maremma