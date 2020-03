Coronavirus, Banca Tema aperta solo al mattino e su preonotazione

GROSSETO – Da lunedì 23 marzo e al momento fino al prossimo 3 aprile tutte le filiali di Banca Tema rimarranno aperte solo al mattino, con orario 9-13 e accesso su appuntamento, al fine di tutelare la salute di clienti e collaboratori e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Si invita pertanto la clientela a recarsi in filiale previo appuntamento e solo per operatività urgenti. Il nostro personale sarà comunque sempre reperibile telefonicamente per valutare le necessità del cliente e fornire indicazioni operative sull’utilizzo di altri canali (Relax Banking o ATM evoluti).

In aggiunta ai recapiti telefonici delle filiali è stato attivato un numero unico di Contact Center dedicato all’emergenza Corona Virus (0564 438 219), contattabile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, utile per fornire informazioni alla clientela sulle modalità di accesso a filiali, procedure e servizi. Allo stesso numero è possibile ricevere le prime indicazioni utili per la formalizzazione di eventuali richieste di sospensione delle rate dei mutui.

“L’obiettivo primario di Banca Tema è la tutela della salute di Clienti e Collaboratori” dichiara il direttore generale Fabio Becherini “Stiamo individuando soluzioni che si ritiene riescano a conciliare le esigenze connesse allo svolgimento della nostra attività con le necessarie misure di prevenzione dei rischi, in accordo con le attuali disposizioni governative”.