Amiata, c’è un nuovo caso positivo al Coronavirus. In provincia salgono a 127

AMITATA – Nuovo caso positivo al tampone per l’individuazione del Coronavirus sull’Amiata grossetana. La persona positiva risiede nel comune di Castel del Piano. Pertanto il dato odierno sale a 15 casi così distribuiti:

Arcidosso 6

Castel del Piano 6

Santa Fiora 2

Seggiano 1

Lo screening di massa relativo al personale ospedaliero di Castel del Piano sarà portato a termine domani. Fino ad ora sono stati eseguiti 127 tamponi. Domani ne verranno fatti altri 60 e il quadro sarà completato.

Nel Comune di Santa Fiora la situazione rimane invariata anche oggi. Le persone contagiate restano ferme a 2. Tutti i pazienti sono in buone condizioni e in quarantena presso la loro abitazione. Le persone messe in isolamento domiciliare per contatto stretto sono 2.

Confermata per domani mattina la riapertura della farmacia di Arcidosso, in quanto, come già anticipato ieri, i tamponi eseguiti su tutto il personale hanno dato esito negativo e la sanificazione dei locali è stata portata a compimento. La situazione nel Comune di Arcidosso, rimane pertanto invariata anche oggi. Le persone contagiate restano dunque ferme a 6. Tutti i pazienti sono in buone condizioni. Le quarantene per contatto stretto restano ferme a 9. Le persone messe in isolamento domiciliare per contatto stretto restano ferme a 5.

La situazione in provincia di Grosseto è di 127 persone positive, 11 in più rispetto a ieri, 30 di queste ricoverate in ospedale, le altre 97 si trovano invece presso il proprio domicilio.

Il monito resta sempre quello di mantenere la calma e di continuare a rispettare le regole indicateci dal Governo, nella speranza che le ulteriori restrizioni imposte possano produrre dei risultati positivi.