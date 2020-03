ULTIMORA – Coronavirus, Conte: chiude tutte le attività non indispensabili. «Supermercati e farmacie aperti»

ROMA – Nuove chiusure in tutta Italia. «Non abbiamo alternative. Dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo resistere. È un sacrificio importante, ma è niente se paragonato a chi si trova in prima linea come medici e infermieri, ma anche chi lavora nei supermercati, le forze dell’ordine, gli autotrasportatori». Queste le parole del presidente del consiglio Giuseppe Conte che stasera ha parlato alla nazione in diretta facebook e tv.

«Abbiamo deciso – ha aggiunto il premier – di chiudere in tutta Italia ogni attività produttiva che non sia strettamente indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali. Rimarranno aperti supermercati e negozi di alimentari così come le farmacie e la parafarmacie. Non c’è bisogno dunque di dover ricorrere alle file o alle code davanti ai punti vendita perché non c’è nessuna necessità»

Conte ha concluso il suo intervento dicendo: «È la sfida più difficile dal dopoguerra, ma uniti ce la faremo».

Nei prossimi minuti saremo in grado di essere più precisi sulle attività che rimarranno aperte e quelle chiuderanno. Resteranno aperte sicuramente le poste

—