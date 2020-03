L’almanacco del Giunco: il 21 marzo nasce Twitter ed è approvato l’Obamacare

GROSSETO – Sabato 21 marzo, S. Nicola di Flüe eremita, Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, il sole sorge alle 6.17 e tramonta alle 18.27. Accadeva oggi:

1413 – Enrico V diventa re d’Inghilterra.

1556 – A Oxford, l’arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer è messo al rogo quale eretico.

1788 – Un devastante incendio distrugge buona parte di New Orleans.

1800 – Incoronazione nella Basilica di san Giorgio Maggiore, già sede del conclave, del nuovo papa Pio VII. L’imperatore d’Austria Francesco II, dopo aver chiesto inutilmente al nuovo pontefice la cessione delle Legazioni di Bologna, Ferrara, Imola e Ravenna, aveva vietato contrariato la cerimonia nella Basilica di san Marco.

1804 – In Francia Napoleone Bonaparte promulga il Code civil des Français, primo tentativo di raccogliere l’intero diritto privato vigente in un’unica fonte normativa scritta.

1849 – Durante la Prima guerra d’indipendenza italiana ha luogo la battaglia o combattimento della Sforzesca.

1871 – Otto von Bismarck diventa cancelliere del Reich.

1910 – Viene formalizzata la nascita della Serenissima Gran Loggia d’Italia-Comunione di piazza del Gesù dalla scissione con il Grande Oriente d’Italia operata dal sovrano Saverio Fera, avvenuta l’8 luglio 1908.

1918 – Prima guerra mondiale: inizia l’Offensiva di primavera conosciuta anche come Kaiserschlacht (in italiano “Battaglia per l’Imperatore”).

1933 – Dachau, il primo campo di concentramento nazista, viene completato.

1935 – La Persia viene rinominata Iran.

1945 – Seconda guerra mondiale: intervento delle truppe inglesi a Mandalay, Burma.

1952 – Alan Freed presenta il primo concerto di Rock and roll a Cleveland, Ohio.

1960 – Apartheid: massacro a Sharpeville, Sudafrica: la polizia apre il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180.

1963 – Chiude il penitenziario federale USA di Alcatraz situato su un’isola della Baia di San Francisco.

1965 – Programma Ranger: la Nasa lancia il Ranger 9.

1980 – Il presidente statunitense Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai XXII° Giochi olimpici di Mosca in segno di protesta contro l’Invasione sovietica in Afghanistan.

1990 – La Namibia ottiene l’indipendenza dal Sudafrica dopo 75 anni.

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones diventano i primi circumnavigatori della Terra in pallone aerostatico.

2002 – In Pakistan lo sceicco Ahmed Omar Saeed è sospettato assieme ad altre tre persone del rapimento e dell’uccisione di un cronista del The Wall Street Journal.

2006 – Viene fondato Twitter.

2010 – Viene approvata la riforma del sistema sanitario statunitense (Obamacare) ideata da Barack Obama.

Fonte: il.wikipwdia.org