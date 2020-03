La dirigente scrive agli alunni: «Tutto ciò che ora non si può fare è solo rimandato. Siate positivi»

SCARLINO – La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Gavorrano-Scarlino Bianca Assunta Astorino ha scritto una lettera agli alunni. Di seguito il testo.

Cari bambini, cari ragazzi,

stiamo vivendo giornate difficili, inaspettate. All’improvviso tutto è cambiato, le nostre abitudini quotidiane sono state stravolte dall’“emergenza Coronavirus”.

Non sentiamo più il suono della campanella che, puntualmente, scandiva il ritmo del tempo e della vita scolastica, sono state annullate le gite, anche i viaggi all’estero per i ragazzi coinvolti nei Progetti Europei “Erasmus”, così come le attività di “Scuole Aperte” con i corsi di musica, di informatica, di inglese, che tanti di voi aspettano ogni anno con interesse ed entusiasmo.

Sembra di vivere in una dimensione surreale, ed è normale se in alcuni momenti ci sentiamo confusi, disorientati. Ma le nostre abitudini e i nostri comportamenti sono cambiati per un motivo importantissimo: dobbiamo, tutti insieme, sconfiggere il prima possibile questo terribile virus che sta minacciando la nostra salute.

Cerchiamo di rispettare scrupolosamente le regole che gli scienziati, i medici e le autorità hanno comunicato: è necessario mostrare, tutti insieme, un grande senso di responsabilità. Sconfiggere il virus dipenderà dal comportamento di ciascuno.

E’ un’occasione importante per metterci alla prova e, il prima possibile, potremo vedere che i piccoli/grandi sacrifici di ognuno di noi saranno stati determinanti per la difesa della salute di tutti.

In questo momento dobbiamo stare isolati, ma non dobbiamo sentirci soli. Anche se le aule sono chiuse, la scuola non si ferma, i vostri insegnanti stanno facendo il possibile per continuare i progetti e le attività didattiche, e per mantenere i contatti, con voi e con le vostre famiglie.

In questa situazione insolita, stiamo sperimentando un nuovo modo di fare scuola, la scuola “a distanza”, anche utilizzando al meglio le nuove tecnologie che offrono, in questo caso, un supporto efficace.

Molti di voi, anche grazie ai tanti progetti realizzati a scuola, sono già in grado di padroneggiare gli strumenti, altri invece potranno sfruttare questa opportunità per acquisire nuove competenze, nella consapevolezza che l’istruzione e la cultura sono beni preziosi, indispensabili, per costruire un mondo migliore.

Insieme ai vostri insegnanti, io sono a disposizione vostra e delle vostre famiglie, seguirò giorno dopo giorno il lavoro che verrà programmato cercando di superare quelle difficoltà che, inevitabilmente, si presenteranno in questa situazione di emergenza.

Dobbiamo essere ottimisti e cercare di cogliere quegli aspetti positivi che in una esperienza come questa, pur così drammatica, saremo in grado di trovare, e dobbiamo pensare che tutto ciò che in questo momento non è possibile, è vietato, è solo rimandato!

E quando tutto sarà finito comprenderemo sicuramente meglio “le cose che contano”, i valori che devono essere alla base di una società e di una comunità scolastica.

Vi abbraccio con affetto (a distanza si può!) e vi prego di estendere i miei saluti anche ai vostri genitori che, sicuramente, sapranno mostrare comprensione e collaborazione in questa situazione nuova per tutti.

La vostra dirigente scolastica

Bianca Assunta Astorino