iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il meglio di VivaRaiPlay. Tutto il meglio dello show condotto da Rosario Fiorello.

Rai 2: 21.05 – N.C.I.S. Le vicende della squadra di agenti speciali che si occupa di ogni caso criminale ed investigativo che coinvolga membri del corpo militare.

Rai 3: 21.20 –Sapiens – Un solo pianeta. Un programma che pone domande sulla natura, sullo spazio, sulla Terra e sul futuro dell’uomo.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin – Terre desolate. Lo storico programma che mette a confronto categorie umane antitetiche. Condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia 1: 21.15 – I Croods. Film di animazione del 2013 che narra le vicende di una famiglia primitiva, i Croods. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Weekend Speciale. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali.

La7: 21.15 – Indovina chi viene a cena? Grande classico del 1967 sul tema del razzismo. Con Spencer Tracy. QUI il trailer.

Tv8: 21.30 – Agente 007, al servizio segreto di sua maestà. Sesto film della saga di James Bond.

Nove: 21.25 – Pietro Maso – Io ho ucciso. Lo speciale dedicato alla vicenda di Pietro Maso: la ricostruzione del delitto, testimonianze, reperti d’epoca e un’intervista esclusiva.

Rai 5: 21.15 – Premiata Pasticceria Bellavista. Commedia napoletana con Vincenzo Salemme e Carlo Buccirosso.

Italia 2: 21.20 – Sonority Row. Film horror slasher del 2009, remake di “Non entrate in quel collegio” del 1983. QUI il trailer