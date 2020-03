MASSA MARITTIMA – Quattro Club Service uniti per donare un respiratore alla comunità, e in particolare al Pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima.

Il Soroptimist Follonica e Colline metallifere, Lions Club Alta Maremma, Rotary Follonica e Massa marittima, hanno unito le loro risorse e tutti insieme hanno acquistato un respiratore polmonare, da ieri donato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Andrea.

di 2 Galleria fotografica Respiratore polmonare Ospedale Sant'Andrea



“In un grave momento di emergenza come quello che stiamo vivendo– dice la presidente del Soroptimist Follonica e Colline metallifere Eleonora di Buduo – la decisione di fare un service tutti insieme ci è parso il modo più costruttivo di contribuire fattivamente per la nostra comunità. Un gesto che aiuterà il nostro personale sanitario in caso di positività al Coronavirus”

“Da ieri – aggiunge il direttore del Pronto soccorso di Massa Marittima, Donatella Spadi, anche lei del Club Soroptimist – anche il nostro Pronto soccorso ha questa importante apparecchiatura all’interno della tenda covid. Un grande gesto per la collettività, del quale personalmente ringrazio i quattro Club locali, sempre attenti alle emergenze e alle necessità del territorio”.