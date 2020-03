Coronavirus, primo denunciato anche a Sorano. Vanni «Dovete stare a casa»

SORANO – Prima denuncia a Sorano per il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid-19. Ad essere stato denunciato un cittadino che abita nel comune di Sorano. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per violazione dell’articolo 650 del codice penale.

«Come preannunciato – afferma il sindaco Pierandrea Vanni – , ai controlli assicurati dai carabinieri, si sono aggiunti quelli della polizia municipale secondo un piano di rafforzamento della vicinanza coordinato dalla Questura di Grosseto».

«Nei primi tre giorni di attuazione del piano, la Polizia municipale ha eseguito 35 controlli. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, controlli indispensabili perché c’è una minoranza di persone che rischia seriamente, con i suoi comportamenti, di fare un grave danno, a se stessi e agli altri».

«Non c’è alternativa: bisogna stare a casa. E’ un sacrificio, ma è l’unico modo per impedire che il virus si diffonda. Non sono ammessi né tollerabili comportamenti da incoscienti – continua Vanni -. Ringrazio i carabinieri per l’impegno e la stretta collaborazione, così come ringrazio il vicesindaco responsabile del servizio di polizia municipale e gli agenti. E ringrazio di cuore i cittadini che con senso di responsabilità rispettano le norme in vigore. Non ringrazio, ovviamente, e stigmatizzo chi non le rispetta».