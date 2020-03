Coronavirus, nuovo caso sull’Amiata: è un giovane di 29 anni

AMIATA – Un nuovo caso positivo sull’Amiata, nel comune di Castel del Piano. Si tratta di un uomo di 29 anni, residente fuori regione, e che si trova in sorveglianza domiciliare. Il dato odierno sale a 14 casi così distribuiti sull’Amiata Grossetano (Arcidosso, Castel del Piano, Castell’azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano):

Arcidosso 6

Castel del Piano 5

Santa Fiora 2

Seggiano 1

La situazione in provincia di Grosseto è di 116 persone positive, dieci in più rispetto a ieri, 27 di queste ricoverate in ospedale, le altre 89 si trovano invece presso il proprio domicilio.

Ricordiamo che lo screening di massa relativo al personale ospedaliero di Castel del Piano è ancora in corso e sarà portato a termine entro lunedì prossimo. I tamponi fino ad ora effettuati sono risultati tutti negativi tranne uno.

Come comunicato questa mattina dal sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, la farmacia di Arcidosso riaprirà lunedì mattina, in quanto i tamponi eseguiti su tutto il personale hanno dato esito negativo e la sanificazione dei locali è stata portata a compimento.

Circa la situazione del Comune di Arcidosso, le persone contagiate restano dunque ferme a 6. Tutti i pazienti al momento restano in buone condizioni.

Le quarantene per contatto stretto sono in tutto nove.

Le persone messe in isolamento domiciliare per contatto stretto sono in tutto cinque.