Coronavirus: «Infermieri assunti per l’emergenza cercano alloggio». L’appello dell’Ordine

GROSSETO – Nicola Draoli, consigliere comitato centrale Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche, ci ha inviato un appello che pubblichiamo qua sotto.

Ci giungono richieste di colleghi che sono chiamati a lavorare per l’emergenza Coronavirus nella nostra Asl dando risposta in tempi brevissimi. Purtroppo a causa del dpcm, che rende difficile o impossibile il contatto con le strutture ricettive, e della non conoscenza del territorio (se vengono da fuori città), hanno estrema difficoltà a trovare un alloggio nel nostro capoluogo velocemente.

Ci siamo subito mossi con la rete istituzionale per trovare un percorso formalizzato, ed è di questi giorni l’accordo della Regione con gli Ordini professionali che coinvolge non soltanto il sistema degli albergatori, ma anche quello degli agriturismi, per rendere disponibili le strutture ricettive, ma nel frattempo abbiamo una proposta che lanciamo a tutti i nostri cittadini chiedendo un aiuto ed un supporto.

Tutti i privati cittadini e associazioni che hanno delle stanze o delle case da affittare possono mandare mail a segreteria@opigrosseto.it e verranno inseriti in uno specifico database. I colleghi che cercano un alloggio potranno richiedere il database sempre a segreteria@opigrosseto.it.

Ovviamente non entriamo in merito agli accordi personali né a qualsiasi altra controversia tra le parti, faremo solo da tramite limitandoci a fornire nella sua interezza il database.

Questo servizio, del tutto eccezionale, cesserà immediatamente con la fine dell’emergenza coronavirus.

In questa fatica quotidiana è meraviglioso sentire la vicinanza di tutta la città. Aiutateci ad aiutarvi. Grazie mille