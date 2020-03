Coronavirus, il sindaco: «Le mascherine inviate dalla Regione sono inutili»

ISOLA DEL GIGLIO – Come ogni giorno, ecco gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus sull’Isola del Giglio, inviata dal sindaco Sergio Ortelli.

Aggiornamento stato di salute dei due non residenti, positivi al covid-19

Situazione invariata rispetto a ieri. Apprezzabili miglioramenti nell’uomo ricoverato presso il Misericordia di Grosseto con esiti di tampone ancora positivi.

Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 – Limiti alle uscite

Nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza (QUI il testo), di breve durata, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Sull’intero territorio nazionale vengono, nell’immediato, adottate misure restrittive sull’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici e non sarà consentita l’attività ludica o ricreativa all’aperto.

L’attività motoria invece sarà consentita ma dovrà essere rigorosamente individuale ed esercitata in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.

Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. Il provvedimento andrà in vigore dal 21 al 25 marzo 2020.

Ci sia consentito esprimere qualche perplessità sull’ordinanza, estremamente parziale rispetto alle reali necessità.

Riunione Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta la seconda riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), l’Unità di Crisi della Prefettura aperta il 18 marzo scorso, a cui sono stati invitati tutti i sindaci. I temi esaminati non sono molti ma li sintetizziamo come segue:

– chiusura uffici postali

I sindaci hanno espresso unanime disapprovazione per la chiusura di alcuni uffici postali e soprattutto per la riduzione delle giornate di apertura degli uffici rimasti aperti. Il disappunto generale nasce prima di tutto dalla mancata comunicazione alle Amministrazioni di riferimento e, in modo particolare, ai cittadini. Resta il disagio per i cittadini anziani per i pagamenti delle pensioni. Per respingere questa decisione è stato deciso che ogni sindaco, per il proprio territorio, formulerà al Prefetto una proposta con l’indicazione del servizio minimale, necessario all’epoca dell’emergenza Coronavirus. La stretta di alcuni importanti uffici delle frazioni comunali non è stata davvero una mossa gradita e i sindaci hanno biasimato il comportamento di Poste Italiane per aver deciso senza preavviso. Il Giglio ha chiesto la riapertura dell’Ufficio del Castello per tre giorni settimanali mantenendo l’ufficio del Porto. In subordine ha chiesto l’apertura dell’Ufficio del Porto per cinque giorni settimanali anziché tre;

-fornitura mascherine

In molti hanno espresso l’inutilità delle mascherine inviate dalla Regione e distribuite dalla Provincia. I sindaci chiedono la fornitura di valide protezioni e a norma perché quelle assegnate non sono mascherine sanitarie e pertanto non servono a proteggere le persone;

-richiesta di intervento dell’Esercito per limitare le violazioni

Il Sindaco di Grosseto ha chiesto ufficialmente il supporto dell’Esercito per gestire al meglio la situazione della città, controllare il territorio e far diminuire drasticamente gli spostamenti , vista l’indisciplina rilevata in una parte dei suoi cittadini. Il resto dei sindaci ha condiviso la proposta del sindaco di Grosseto;

– chiarezza sulla sanificazione dei luoghi pubblici

Su questo tema perdura ancora incertezza. I sindaci hanno chiesto alla Prefettura un approfondimento presso la ASL Toscana Sud Est. Nel comunicato di ieri è stata spiegata la posizione della Asl sulla utilità della sanificazione stradale e sui danni che può provocare.

Disposizioni a seguito problematica trasporto merci sui traghetti di linea

Nella giornata di ieri sono state spiegate, nel dettaglio, le ragioni della limitazioni al trasporto merci sui traghetti di linea. Non appena sarà concluso il confronto con la compagnia, confermiamo che, non al più tardi di oggi, verranno rese note alcune disposizioni inerenti le modalità di trasporto di alcune merci e generi alimentari.

Controlli agli scali marittimi e rilevazioni in ingresso all’isola del giorno 20 marzo

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale proseguono i controlli a tappeto in entrambe gli scali. Si raccomanda di attenzione a come viene compilata l’autocertificazione. Le dichiarazioni mendaci vengono punite duramente con la rigida applicazione delle sanzioni che, ricordiamo, prevedono anche l’applicazione del Codice Penale. I dati dei flussi del giorno 20 marzo sono i seguenti, tutti con regolare autocertificazione.

Arrivi alle ore 9,30: 13 passeggeri, 6 mezzi commerciali

Arrivi alle 17,30: 5 passeggeri, un’auto privata, un mezzo volontari

Numeri che, ancora una volta, offrono la possibilità di un controllo capillare.

L’appello giornaliero

Restare a casa e uscire solo per lavoro, salute e/o emergenze. Non avere contatti stretti con altre persone evitando di passeggiare per strada, senza motivo, anche a contatto con persone di famiglia. L’ordinanza del Ministero della Salute vieta le uscite all’aria aperta ma permette quelle vicino alla propria abitazione. Si può uscire solo nel tempo necessario per fare la spesa, tre volte alla settimana che rappresenta la frequenza giusta per i rifornimenti. Nei negozi di alimentari raccomandiamo di entrare nei locali uno alla volta sostando in attesa esterna a debita a distanza. Si tratta di precauzioni importanti che aiutano il superamento del contagio.