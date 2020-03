Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi sabato 21 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 6072 guariti (943 in più rispetto a ieri); 4825 deceduti (793 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 42681 (4821 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 42681 positivi, 6072 guariti e 4825 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 219 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino. Salgono dunque a 2012 i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 18 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 17 le guarigioni cliniche e 72 i decessi. I casi attualmente positivi in cura sono 1905. Il dettaglio: Coronavirus, 219 nuovi casi in Toscana. In tutto sono 2012 i contagi. 72 i morti

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto si registrano 116 casi.Dieci nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. I contagiati salgono così a 116. equamente suddivisi tra uomini e donne, con un’età che varia tra i 29 e i 79 anni. Tre delle dieci persone sono ricoverate, le altre si trovano al proprio domicilio. La differenza che c’è con il dato forniti dalla regione Toscana è legata ai differenti orari di comunicazione dei numeri dei contagiati. Il dettaglio: Coronavirus, dieci contagiati in più. In provincia di Grosseto siamo a 116 positivi