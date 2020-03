Coronavirus: da Firenze arriva la campagna #unnesco. «Restate a casa», parola di toscani

GROSSETO – In questi giorni di emergenza da coronavirus bisogna stare in casa. Non dobbiamo uscire. E per questo da quei bravi ragazzi di Firenze nasce una campagna di sesnbilizzazione sui social e non solo che prende il nome da un modo di dire tutto toscano che diventa anche un hashtag.

#unnesco, in italiano “non esco”. E a dirlo sono Chiara Francini, WikiPedro, Gaetano Castrovilli, Lorenzo Baglioni e tanti altri. Il messaggio è chiaro: “state in casa via… unniscite”.