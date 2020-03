Coronavirus, Croce rossa: «Molti giovani sono diventati nostri volontari. Grazie»

MONTE ARGENTARIO – Sono molti i giovani che in questi giorni ad Orbetello e sulla Costa D’Argento diventano ” volontari temporanei”, secondo le indicazioni della Cri nazionale.

Un modo per fare esperienza in Cri, in questo momento particolare che tutto il Paese sta vivendo.

“Fa piacere vedere tanti ragazzi che ci scrivono e vengono da noi per aiutarci, la dimostrazione che nelle nuove generazioni c’è la voglia di impegnarsi per un futuro migliore, anche in termini di politiche sociali, occupazionali, per la tutela e la difesa dell’ambiente” commenta per la Cri Costa D’Argento il presidente, Michele Casalini.